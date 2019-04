«Meghan Markle è in travaglio»: ecco gli indizi che hanno allertato i sudditi​

This runner ran the entire London Marathon dressed as Big Ben, only to get stuck crossing the finish line! 😂 #9Today pic.twitter.com/80mxCpQmK5 — The Today Show (@TheTodayShow) 28 aprile 2019

Voleva conquistare un primato molto singolare, ma dovrà accontentarsi di essere diventato uno degli idoli del web. Un atleta amatoriale, che ha partecipato all'ultima edizione della, aveva avuto un'idea assolutamente brillante: gareggiaree provare a conquistare il record di tempo per un atleta vestito da monumento., residente nella regione inglese del Kent, aveva deciso di partecipare vestito come la famosissimadel palazzo di. Lo scopo era doppio: omaggiare la capitale britannica e tentare di conquistare un record singolare. L'uomo, che aveva già partecipato in altre quattro occasioni alla, questa volta aveva deciso di farlo in costume.Nonostante la zavorra,è riuscito a rimanere in gara, raggiungendo anche il traguardo. Qui, però, qualcosa è andato storto: ilera troppo alto rispetto all'arco del traguardo ed è rimasto incastrato. Non riuscendo a piegarsi per via del costume, l'uomo ha tentato invano di superare ile per riuscirci è stato necessario l'aiuto di alcuni addetti della maratona. Dopo la fine della corsa, l'uomo, che non è riuscito a superare il record mondiale di un maratoneta in costume (circa 3 ore e 34 minuti), si è dovuto accontentare di un tempo pari a 3 ore e 54 minuti. Alla fine, ha dichiarato divertito ai cronisti presenti: «Il mio record alla maratona era di 2 ore e 59 minuti, ma ovviamente col costume tutto è stato più difficile. Ad ogni modo, sono felicissimo, ci tenevo a fare qualcosa di folle e divertente stavolta».