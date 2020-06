Mancano i mezzi, i vigili del fuoco salvano il sub con un pedalò: ironia e polemiche dopo l'intervento

Avui en una cala qualsevol...

A aquest pas vendrem els helicòpters i embarcacions de rescat i prescindirem del GRAE.

Què hi fem en patinet de platja?

Volem explicacions! Improvisar quan fa falta si, però no fem el ridícul. pic.twitter.com/cM26fg1DZc — Bombers Intersindical-CSC (@Bombers_ICSC) June 16, 2020

Unperfettamente riuscito, quello di alcuniche sono riusciti ache rischiava di morire, ma che ha scatenato una certa ironia e una raffica di polemiche. Già, perché questi coraggiosi pompieri sono riusciti a salvare la vita ad un uomo utilizzando un mezzo che certamente non fa parte dell'attrezzatura più efficace e innovativa in dotazione: una forma di macchinina blu, con ruote e uno scivolo di colore rosa.Con un mezzo che sembrava uscito direttamente da un luna park per bambini, idi, in Spagna, sono riusciti a salvare la vita ad un sub che era rimasto incastrato in una grotta ed aveva perso i sensi. È accaduto ieri mattina e le foto dell'intervento hanno generato una certa ironia tra gli utenti sui social, ma soprattutto l'I rappresentanti sindacali dei Bombers de la Generalitat, i, sono infatti furiosi per quanto accaduto: «Questo dovrebbe essere un intervento ordinario, di questo passo venderanno anche gli elicotteri e le imbarcazioni di soccorso e non avremo più unità di interventi speciali. Cosa ci fanno i nostri colleghi su un pedalò del genere? Vogliamo spiegazioni, siamo pronti a improvvisare per rimediare alle mancanze, ma non a coprirci di ridicolo».