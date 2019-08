Mamma perde la custodia della sua bambina e uccide la figlia a soli 3 anni

Lunedì 26 Agosto 2019, 17:52

dopo averIsla Gurney è stata trovata morta nel suo letto in una proprietà nella città di Orange, nel New South Wales, in Australia. Sua madre Tamara, di 40 anni, è stata trovata in overdose nella stanza accanto, perchéPare che la donna fosse in preda alla disperazione: aveva perso la custodia della sua bimba di 3 anni che era stata data esclusivamente al papà, il suo ex Nathan Katterns. Pare che l'uomo avesse intenzione di trasferirsi e questo ha gettato Tamara nella disperazione più profonda. Tutto è nato dopo che la donna si era trasferita a oltre 600 chilometri di distanza dalla casa familiare, senza autorizzazione. È partita una dura battaglia legale che ha visto il padre come vincitore e il giudice gli ha riconoscito l'affido esclusivo e l'autorizzazione di riportare a casa la figlia.Le cose però sono andate diversamente da quanto stabilito. Gli amici del padre hanno avviato una raccolta di fondi online per sostenerlo, anche se la perdita gli cambierà la vita per sempre. Non è chiara la causa della morte di Isla, sul corpo non c'erano segni evidenti di aggressione. La mamma è stata arrestata e ora si valuterà il suo stato psichico.