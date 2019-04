Mamma 35enne muore improvvisamente davanti alla figlioletta di 8 mesi, il marito: «Sono distrutto»

© RIPRODUZIONE RISERVATA

La donna era seduta in un pub con il marito e la bimba. Quando l'uomo si è alzato per andare a prendere un bicchiere d'acqua, la tragedia.La vicenda si è svolta a Southport, nel Regno Unito. Come riporta il, questo il nome della giovane mamma morta, stava facendo una passeggiata con il compagno Mark e la figlioletta Margot, quando ha iniziato a non sentirsi bene. La famiglia si è quindi seduta in un pub. Ma mentre Mark cervava un bicchiere d'acqua,La vita di Mark e della piccola Margot in un momento è andata in frantumi. «Quella mattina - racconta lui - sono uscito di casa da marito e da papà felice e sono rientrato distrutto». Da quella tragedia sono trascorsi due anni e Mark ha voluto ricordare la sua Katherine nel blog: «Volevo disperatamente esprimere tutte le esperienze e le emozioni che avevo combattuto. Sapevo che avevo bisogno di uno sfogo a lungo termine per il mio dolore. Sapevo di poter trasformare la mia energia negativa in una positiva condividendo la mia esperienza con chi ne aveva vissuta una simile».