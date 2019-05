Babysitter lascia in auto sette bimbi e va a fare shopping: il più grande (di 4 anni) chiama la polizia

Lunedì 13 Maggio 2019, 14:26

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Aveva lasciato in auto ben, per andare a fare shopping: ma una babysitter, mamma anche lei, è finita nei guai dopo che uno dei bimbi ha chiamato la polizia. È successo negli Stati Uniti, precisamente a Waldorf, nel Maryland: il più grande dei piccoli, che ha 4 anni (gli altri) ha chiamato il 911 dicendo di trovarsi nell’auto chiusa e che si stava facendo sempre più calda.La donna aveva lasciato i bambini nel parcheggio di un. Lo sceriffo ha tracciato la chiamata e poco dopo la polizia si è precipitata sul posto: quando la babysitter - mamma di due dei sette bimbi, e che si occupava appunto anche degli altri cinque - è tornata, si è presa una denuncia. Per fare shopping li aveva lasciati da soli per oltre mezz’ora.