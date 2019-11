Mamma insultata dalle maestre della scuola materna del figlio: «Mettilo a dieta e vattene»

Bimbo di 19 mesi muore soffocato mentre mangia un panino all'asilo

Lunedì 18 Novembre 2019, 21:56

Mette una, ma laFrancesca Easdon avrebbe voluto fare una sorpresa al suo bambino didopo averlo accompagnato all'asilo: la donna ha scritto un messaggio nel suo pranzo alle insegnanti chiedendo loro di dire al piccolo che la mamma lo adorava. La maestra ha però replicato in un modo che non si sarebbe mai aspettata.«NO! Mettilo a dieta e VAI LONTANO!». La mamma ha spiegato che il piccolo Kyler ha un rapporto complicato con il cibo e che lei sta facendo fatica ad inserire tutti gli alimenti nella sua dieta. La donna ha informato le maestre su questi problemi, che al posto di mostrare solidarietà hanno risposto in modo così duro.Francesca, che vive in Texax con il figlio, ha denunciato l'accaduto ai responsabili che hanno licenziato la mestra. La mamma ha però deciso di iscrivere il figlio in un'altra scuola, in un posto dove possano aiutarla a far capire al suo bambino «quanto sia importante sentirsi bene con se stessi», come ha affermato la donna al Sun.