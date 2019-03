Mamma dimentica il figlio in aeroporto, aereo costretto a tornare indietro

Due minuti al giorno di lavoro e uno stipendio da 2.100 euro al mese: ecco l'impiego dei sogni​

Ultimo aggiornamento: 11:37

© RIPRODUZIONE RISERVATA

e sale sull'aereo, ma quando se ne rende conto riesce a convincere il personale dello scalo aper recuperare il suo bambino. Una disavventura a lieto fine per una giovane donna, in procinto di partire con un volo della Saudi Arabian Airlines dall'aeroporto diIl singolare episodio è avvenuto all'aeroporto King Abdulaziz nello scorso fine settimana. L'si trovava in fase di decollo quando la donna, che doveva raggiungere l'aeroporto di Kuala Lumpur, in Malesia, si è accorta di aver lasciato ilal terminal, senza imbarcarsi con lui. La donna, presa dal panico, ha subito chiesto aiuto al personale di volo, che ha immediatamente contattato la torre di controllo per chiedere di tornare indietro e consentire alla passeggera di ricongiungersi col figlioletto.L'aereo, che si trovava già in pista ed aveva acceso i motori, di fatto è tornato indietro fino al punto di imbarco, consentendo alla donna di tornare nello scalo e prendere il suo bambino, che era rimasto in una sala d'attesa. Uno strappo alla regola assolutamente comprensibile. A rivelare la notizia è il Telegraph , che ricorda anche quanto accaduto all'ex premier britannicoe a sua moglie Samantha nel 2012: la coppia si trovava in un pub insieme alla loro figlia, ma poi era uscita dimenticando la bambina nel locale.