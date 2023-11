«Mi manca di rispetto, non sono né ipocrita né debole»: mamma star blocca il figlio di 21 anni sui social

di Tommaso Cometti

Molte liti al giorno d'oggi culminano con il famigerato "blocco" sui social, per evitare interazioni future. Che sia su Facebook, Whatsapp, X o Tik Tok, il ban non perdona: una volta effettuato, impedisce al bersaglio di comunicare con chi lo ha applicato. Un conto, però, è quando queste ritorsioni si verificano in rapporti di amicizia, o di coppia: del tutto diverso, invece, il caso di Niurka Marcos. L'attrice cubana, infatti, ha bloccato suo figlio, Emilio. Come riporta Telemundo.com, Niurka attribuisce la responsabilità del suo rapporto tormentato col figlio al suo ex compagno, che starebbe educando il ragazzo in modo inappropriato.

La diatriba sta appassionando molto i media locali: la 55enne ospite in numerose trasmissioni televisive racconta il tormentato rapporto con il figlio. Recentemente, ha annunciato a Televisión Azteca di aver bloccato il figlio sui social: «Ci sono due cose che non sono mai stata in vita mia, né ipocrita né debole. Sai cosa significa per me essere una persona marcia? Vivere una realtà e nasconderla, e questa non è l'educazione che ho dato», ha dichiarato.

Ultimo aggiornamento: Domenica 5 Novembre 2023, 19:29

