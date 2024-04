«Dieci anni fa ho lasciato la città e sono andato a vivere con il mio cane nei boschi: così ho risparmiato 423mila euro»

di Redazione web

In un mondo dove la frenesia della vita in città e le spese quotidiane sembrano non avere fine, Hakan Karahan, un uomo di 34 anni originario di Istanbul, ha trovato la sua pace e, incredibilmente, un notevole risparmio finanziario, vivendo nella natura selvaggia con il suo cane, Sila. Negli ultimi dieci anni, Hakan sostiene di aver risparmiato circa 365.000 sterline (quasi 423mila euro), grazie alla sua decisione di abbandonare la vita civilizzata.

Il risparmio

Hakan e Sila, un Akita americano che ha adottato solo nel 2021, quando la sua avventura era già cominciata da tempo, vivono un'esistenza idilliaca all'aria aperta, lontani dalle convenzioni e costi della vita cittadina. «In città, una persona spende in media 30 sterline al giorno solo per cibo e bevande, e circa 70 sterline per le bollette, che includono affitto, elettricità, acqua e riscaldamento», spiega Hakan. «In natura, invece, questi costi scendono a zero, permettendomi di risparmiare 36.500 sterline all'anno».

La sopravvivenza

L'idea di trasferirsi a vivere nella natura non è stata solo una questione economica per Hakan, ma anche una fuga da un ambiente sociale che sentiva oppressivo. «Le persone manipolatrici e a doppia faccia della città mi hanno spinto a cercare rifugio nella natura selvaggia», spiega al Mirror. La sua giornata tipica inizia all'alba, con una doccia in una cascata vicina, e il cibo, principalmente funghi, è abbondante nella regione dove vive. Hakan negli anni ha costruito diversi rifugi dotati di caminetti e non lamenta problemi di riscaldamento. Il suo fedele compagno Sila, nonostante sia un cane da compagnia, si è adattato perfettamente alla vita all'aperto, proteggendo Hakan da ogni pericolo. «Sebbene sia un cane da compagnia, mi ha protetto da ogni tipo di pericolo a causa del legame che c'è tra noi», racconta Hakan.

I vantaggi

La vita selvaggia ha insegnato a Sila, come al suo padrone, a fronteggiare le sfide che si presentano, dimostrando che uscire dalla propria zona di comfort può spingere a realizzare cose che vanno ben oltre le proprie aspettative.

