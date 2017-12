Lasciano i figli soli in giardino con i pannolini sporchi, denunciate per abbandono due mamme

Venerdì 22 Dicembre 2017 - Ultimo aggiornamento: 21:08 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Lasciavano per ore soli i figli piccoli in giardino, lasciandoli a lungo anche con i pannolini sporchi. Le mamme di sei bimbi, Fallon Stowell e Logan Stowell, sono state arrestate con l'accusa di abusi su minore, dopo che la polizia ha scoperto come tenevano i loro bimbi.Le donne, come riporta la stampa locale , hanno tre figli a testa, tutti sotto i 5 anni. Le due giovani mamme, che vengono dalla California, sono state denunciate da un vicino di casa che ha notato i bimbi soli mentre giocavano con oggetti pericolosi. All'arrivo degli agenti, i piccoli sono stati messi in sicurezza ma le mamma denunciate per abbandono di minore.Ispezionando la casa la polizia ha trovato sporcizia ovunque: feci e molte bottiglie di liquori. Ora i bimbi sono in custodia ai servizi sociali.