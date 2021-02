Lady Kitty Spencer, la nipote di Diana diventa testimonial di Dolce&Gabbana

Classe 1990, capelli biondi, occhi azzurri, silhouette da capogiro e classe innata. Lady Kitty Spencer, la nipote di Lady Diana, è la nuova global ambassador di Dolce&Gabbana. Il prestigioso brand italiano, da sempre ha creato un legame con il mondo royal. E la scelta come testimonial della cugina di William e Harry consacra la liaison tra la casa di moda e l'aristocrazia internazionale.

Lady Kitty Spencer segue, dunque, le orme di zia Diana, icona indiscussa e musa di Gianni Versace. Il legame tra la cugina di William e Dolce&Gabbana parte da lontano. Lady Kitty ha coltivato da sempre un amore per l'Italia e la sua storia. Tanto da aver studiato a Firenze. Ed ora diventa musa di Dolce&Gabbana. Noblesse oblige.

«Sono davvero onorata - commenta l'aristocratica - per la nomina a Global Ambassador di Dolce&Gabbana. Domenico e Stefano celebrano le meraviglie della vita: famiglia, gioia, bellezza, colore e amore. Lavorare con loro è un'esperienza sempre nuova, un'opportunità unica per riscoprire la cultura, l'arte, il saper fare e lo stile di vita italiani. Quando indosso i loro abiti percepisco la loro passione, mi fanno sentire la versione migliore di me stessa».

Ultimo aggiornamento: Venerdì 19 Febbraio 2021, 10:13

© RIPRODUZIONE RISERVATA