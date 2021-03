La figlia rifiuta di dire dove si trova la mamma: il padre la uccide con 20 colpi di pistola

La figlia si rifiuta di dirgli dove si trova la madre e lui la uccide. Mustafa Ali Yilmaz, 69 anni, si è avventato sull'auto della figlia, la 28enne Gulnur Yilmdaz, trascinandola fuori dal veicolo e chiedendole dove fosse la madre, la sua ex moglie. La ragazza si è rifiutata di dirglielo, temendo per l'incolumità della donna, così il papà le ha sparato 20 volte uccidendola.

La ragazza di Balikesir, in Turchia, stava per partire per raggiungere la città in cui studiava medicina per sostenere un esame, quando il padre l'ha inseguita e andandole contro con la sua vettura e l'ha mandata fuori strada, costringendola a fermarsi. Dopo il delitto, l'uomo è fuggito, lasciando la figlia in strada in una pozza di sangue. Successivamente la polizia è riuscito a fermarlo e ora verrà processato, rischiando anche la condanna all'ergastolo.

La mamma della 28enne si era separata dall'uomo dopo anni di violenze e abusi. Il 69enne era profondamente geloso della donna, come riporta anche il Sun, al punto che arrivò a spaccarle la faccia dopo aver scoperto che aveva parlato con un uomo su Instagram. Nel corso del processo però Yilmaz si è dichiarato mentalmente instabile e ora verrà sottoposto a una perizia psichiatrica.

Ultimo aggiornamento: Giovedì 4 Marzo 2021, 22:51

