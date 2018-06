L'infermiera dimentica di spegnere il phon, bimbo di 4 giorni viene ustionato e gli amputano la gamba

Venerdì 8 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 18:44 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

A 4 giorni gli è stataunadopo che un'infermiera lo ha gravementecon un phon. Le telecamere di sicurezza del reparto ddi un ospedale in Cina hanno ripreso un'infermiera che posa il phon acceso sulla culletta di un neonato causandogli una grave ustione alla gamba.Il bimbo è stato lasciato in quella condizione per un'ora, dopo che la donna ha dimenticato di spegnere l'apparecchio. Il forte calore ha lacerato i tessuti del bimbo al punto da rendere indispensabile l'amputazione della gambina sinistra. Secondo quanto riporta il Daily Mail, a notare quello che stava accadendo è stato un medico entrato per visitare i piccoli. Il bimbo ferito era nato prematuro, di 36 settimane, e si trovava in terapia intensiva per stabilizzarsi, purtroppo invece le sue condizioni si sono aggravate.Il piccolo è stato così operato, ma resterà invalido a vita. L'ospedale si è scusato e ha proposto un risarcimento di 80 mila euro per le spese sanitarie. La famiglia, che ha già provveduto a denunciare la struttura, ha rifiutato il denaro e ha detto che porterà avanti una dura battaglia legale.