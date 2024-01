William e Kate, la prima visita di coppia in Italia nel 2024: ecco dove andranno. L'invito della turista italiana: «Where is Puglia?»

di Gabriele Crispo

In molti ricorderanno il video diventato virale in cui una turista pugliese a Londra invitava il principe William, nel giorno dell'incoronazione di Carlo III, a visitare l'Italia: «Ti aspettiamo in Puglia», aveva urlato la giovane al duca di Galles, che in tutta risposta aveva domandato «Where is Puglia?» (Dov'è la Puglia?). Una profezia? In parte si.

Il 2024, infatti, è un anno di buoni propositi e viaggi programmati per i reali britannici. Una lunga stagione di visite, ufficiali e non, per i membri della Royal family: non solo per re Carlo e Camilla, ma, come rivela Hello, anche per il principe e la principessa di Galles, William e Kate, nella loro prima visita ufficiale nel nostro paese.

William e Kate in Italia

Non è escluso, rivela il quotidiano, che vi sia una tappa per William e Kate a Firenze, dove la futura regina del Regno Unito ha trascorso ben tre mesi da studentessa per dedicarsi alla storia dell'arte.

Il tour di Carlo III e Camilla nel 2024

Salito al trono il 9 settembre 2022, Re Carlo III ha ormai superato la fase di assestamento del suo regno. L'anno scorso è stato in visita con Camilla in Germania, Francia e Kenya, mentre si è recato da solo in Romania e alla Cop28 di Dubai.

Ora il sovrano si è detto pronto a incrementare il numero dei viaggi all'estero, tanto più che non si è ancora recato in nessuno dei 14 regni del Commonwealth.

In primavera si parte con il Canada, dove Carlo è stato spesso, ma mai in veste di sovrano. In ottobre il re si recherà a Samoa assieme a Camilla per il vertice dei capi di Stato del Commonwealth. Sarà l'occasione per una visita anche in Australia, già confermata dal premier Anthony Albanese. Ed è possibile che il viaggio si allunghi fino alla Nuova Zelanda. L'Australia, di cui Carlo è il capo di Stato, è una meta importante. La Regina Elisabetta II c'era andata l'ultima volta nel 2011.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 12 Gennaio 2024, 16:10

