Kate e William, le domande dei tre principini sugli animali. Charlotte: «A me piacciono i ragni. E a te?» VIDEO

Ultimo aggiornamento: Sabato 3 Ottobre 2020, 19:37

i figli di Kate e William, hanno parlato e fatto domande a Sir David Attenborough, famoso divulgatore scientifico e naturalista britannico autore di innumerevoli documentari sulla BBC e da sempre molto legato alla famiglia reale. Neanche a dirlo ma, appena pubblicato, il video ha conquistato il web.di William e Kate -chiede: "Ciao, David Attenborough! Quale sarà il prossimo animale pensi che si estinguerà?". Sir David, 94 anni, ha risposto: "Beh, speriamo che non ce ne siano, perché ci sono molte cose che possiamo fare quando gli animali sono in pericolo di estinzione. Possiamo proteggerli".ha invece chiesto: "Ciao David Attenborough! Mi piacciono i ragni, anche a te piacciono i ragni?". Il naturalista ha risposto con entusiasmo dicendo che sono "cose ​​meravigliose", aggiungendo: "Perché le persone ne hanno così paura?"di due anni, che ha chiesto (come meglio poteva): "Quale animale ti piace?" Per Sir David, la risposta è stata simpatica e semplice: "Sono le scimmie gli animali che mi piacciono di più".