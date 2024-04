«L'uomo che ha guidato per più di mille chilometri per dare fuoco alla mia Jaguar è stato arrestato»: il sollievo della youtuber Justfoxii

di Redazione web

Justfoxii è una youtuber e una streamer di Twitch conosciuta anche come Kylee Carter ed è molto seguita sui vari social proprio per il successo delle sue dirette. La 25enne dell'Ohio ha moltissimi fan sparsi per gli Stati Uniti che la seguono anche per la sua bellezza algida che, però, va di pari passo anche con la bravura di Kylee nel sapere intrattenere il suo pubblico. Pubblico che, a volte, diventa invadente e pericoloso, ai limiti dello stalking. L'uomo accusato di averle incendiato l'auto è stato arrestato, ha fatto sapere il Daily Star.

Il sollievo di Justfoxii

Qualche mese fa, la youtuber americana Justfoxii aveva pubblicato sul proprio profilo Twitter un cinguettio davvero inquietante. Le foto ritraevano la sua Jaguar F-Type che si accartocciava dentro alle fiamme rosse e arancioni che continuavano ad alzarsi sempre più in alto. Kylee aveva spiegato: «Un mio follower di Twitch è venuto a casa mia e ha dato fuoco alla mia macchina. Ha guidato per più di 1000 km per fare questo. Sono incredula e molto spaventata».

Da quel momento in poi, la polizia aveva cercato di analizzare quante più prove possibili per cercare di rintracciare il ragazzo la cui identità è stata svelata da un filmato preso da una telecamera di videosorveglianza posta sopra al posteggio dell'auto.

L'arresto dello stalker

Grazie alla visione più dettagliata del video delle telecamere, i poliziotti sono riusciti a scovare il colpevole che ha anche confessato di avere appiccato l'incendio.

