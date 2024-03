«Mi hanno diagnosticato un tumore, tutto è partito dal piede», la raccomandazione di Ninja, youtuber 32enne: importante sottoporsi ai controlli

Tyler Blevins è uno Youtuber molto conosciuto sui social e su YouTube è noto con il nome di Ninja. Il content creator è un giocatore professionista di Fortnite, il videogioco che ha appassionato milioni di utenti. Nelle scorse ore, tramite un tweet pubblicato sul proprio profilo X, Tyler ha rivelato ai suoi fan che gli è stato diagnosticato un tumore, un melanoma per la precisione e ha invitato tutti a sottoporsi ai controlli di routine che possono davvero essere molto importanti. Ecco che cos'ha raccontato sul social.

Tyler Blevins ha pubblicato un tweet che ha lasciato tutti i suoi fan a bocca aperta. "Ninja" ha scritto: «Va bene, sono ancora un po' sotto shock, ma voglio tenervi tutti aggiornati. Qualche settimana fa sono andato da un dermatologo per un controllo annuale della pelle e dei nei. C'era un neo sulla pianta del piede che volevano rimuovere solo per sicurezza. Dopo gli esami, però, hanno scoperto che era un melanoma. Nonostante questo, i medici sono ottimisti perché lo hanno scoperto nella sua fase iniziale».

Poi, Tyler ha concluso scrivendo: «Accanto a dove si trovava il neo, mi hanno trovato un'altra macchia scura, quindi oggi, hanno fatto una biopsia e hanno rimosso un'area più ampia attorno al melanoma con la speranza di vedere dei bordi durante l'analisi al microscopio.

Alright I’m still in a bit of shock but want to keep you all updated. A few weeks ago I went in to a dermatologist for an annual skin/mole check that Jess proactively scheduled for me. There was a mole on the bottom of my foot that they wanted to remove just to be careful. It…