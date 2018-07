Lite in casa per Messi: «La moglie preferiva Ronaldo». E lui va via da casa e chiede il divorzio

Come capitano ed uomo più esperto e rappresentativo,non è riuscito a trascinare la suaalla fase ad eliminazione diretta deiin Russia. A poche ore dall'ultima gara del girone, persa per 2-1 contro l', il centrocampista ex Chelsea, aveva però ricevuto una notizia decisamente angosciante: suoera statoin Nigeria da una banda di malviventi. A rivelarlo è lo stesso Obi Mikel in un'intervista al Guardian : «Mi hanno chiamato al telefono e mi hanno detto che, specialmente alle autorità, quindi ho deciso di non parlare neanche col ct, Gernot Rohr, o con i miei compagni. Non volevo distrarre la squadra in un momento decisivo dei Mondiali, lo sapevano solamente i miei amici più stretti».Non è la prima volta che il padre di Obi Mikel viene rapito, ma questa volta la notizia è giunta in un momento davvero delicato: «Ho dovuto sopprimere quel trauma. Ero ovviamente confuso e angosciato, ma non volevo deludere 180 milioni di nigeriani. Dovevo dimenticarlo quella sera e, così ho giocato mentre mio padre si trovava nelle mani di quei banditi».L'incubo di Obi Mikel è finito lunedì scorso, quando dopo quasi una settimana di prigionia il padre è statodalla polizia, anche se in: «Ringrazio le autorità e i miei amici e familiari che mi sono stati vicini. Purtroppo, mio padre è ancora ricoverato in ospedale per le conseguenze delleche ha subito durante questi giorni tremendi».