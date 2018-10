Venerdì 5 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 10:04 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

lee lei non riesce ad organizzare laper suo figlio. Jade Powdrell ha 22 anni e lavora come la badante a Hull, nel Regno Unito. La ragazza è mamma di un bambino di 2 anni che proprio in questi giorni hama non ha potuto farlo insieme ai suoi amici e alla famiglia perché la madre non può permetterselo.La giovane non è restata in silenzio e si è lasciata andare a uno sfogo nei confronti della Life Long Care Services Ltd. L'azienda ha però replicato di aver liquidato quasi completamente la dipendente e che il resto del denaro le verrà dato quando la donna restituirà degli oggetti di proprietà dell'azienda stessa: una pen drive e un telefono cellulare di cui si sarebbe appropriata. Pare inoltre che la donna si sia concesso un lungo periodo di assenza dal lavoro e che la cifra che le spetti sia inferiore rispetto a quella dichiarata.La donna, come riporta il Mirror , ha detto di trovarsi in una condizione economica molto critica, tanto che è stata costretta anche a vendere la sua auto. «Mio figlio ha solo un regalo», ha detto, «comprato mesi fa, ma non posso fare altro, nemmeno una festa». Alle accuse dell'azienda Jade replica dicendo di aver provato a restituire tutto, ma ogni volta le viene detto che per qualche motivo non possono accettarli e la invitano a farla in una successiva occasione