Israele, razzo sparato da Gaza su una casa a Tel Aviv: 7 feriti, tra cui tre bimbi

Ultimo aggiornamento: 07:56

, razzo sparato dasu una casa a: 7 feriti, tra cui tre bimbi. Il bilancio: sette persone - tra le quali tre bambini - sono rimaste ferite in Israele nell'esplosione di un razzo sparato dalla Striscia di Gaza che ha centrato un'abitazione a nord di Tel Aviv. Il razzo, riportano i quotidiani israeliani, ha colpito la casa a Moshav Herut, nella località di Kfar Saba. Dopo l'impatto l'edificio è crollato.«Uncontro Israele al quale reagiremo con tutta la forza». Lo ha detto il premier Benyamindopo il razzo lanciato da Gaza che ha colpito una casa a nord della città di Tel Aviv con 7 feriti. «Vista la situazione di sicurezza - ha aggiunto - ho deciso di accorciare la visita negli Usa. Tra poche ore vedrò Trump e subito dopo tornerò immediatamente in Israele per seguire la situazione da vicino».