Islanda, lo skater star di YouTube Josh Neuman muore in un incidente aereo: aveva 22 anni

Tragedia in Islanda, quattro persone sono morte in un incidente aereo. Le vittime sono il 22enne americano Josh Neuman skater e star di YouTube con oltre un milione di iscritti al suo canale, Nicola Bellavia paracadutista e influencer belga noto per le sue foto di viaggio e Tim Alings, 27 anni. Nello schianto è morto anche il pilota del Cessna un islandese di 49 anni. I corpi sono stati trovati nel lago Thingvallavatn, a est di Reykjavik dove è precipitato l'aereo.

Neuman che ha realizzato uno dei video di skate più visti nella storia di YouTube, si trovava in Islanda per turismo ma anche per girare uno spot. Un progetto finanziato dal marchio belga Suspicious Antwerp - per il quale lavorava Alings - che avrebbe dovuto immortalare lo skater tra i panorami mozzafiato islandesi. L'aereo sul quale viaggiava insieme agli altri giovani è scomparso dai radar il 3 febbraio ed è stato trovato domenica scorsa. Secondo quanto riferito dalle autorità islandesi, i corpi dei passeggeri e del pilota sono stati trovati sul fondo del lago a circa 37 metri.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Febbraio 2022, 21:59

