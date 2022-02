Claudia trovata morta in casa, aveva 17 anni. L'ex fidanzato confessa l'omicidio

Ha confessato l'omicidio della sua ex fidanzata un 19enne fermato e interrogato per ore dalle forze dell'ordine. La ragazza, di appena 17 anni, era sparita nel nulla ieri sera e la famiglia ne aveva denunciato la scomparsa.

È accaduto a Totana (Murcia), in Spagna: tre ore dopo la denuncia della scomparsa, il corpo di Claudia Abigail è stato rinvenuto nel solaio della casa dell'ex fidanzato, con evidenti ferite di arma da taglio. In seguito al ritrovamento del cadavere, gli agenti della Guardia Civil hanno arrestato l'ex fidanzato. Secondo il delegato del governo spagnolo a Murcia José Velez, il giovane — interrogato a più riprese dopo la scomparsa della vittima — ha confessato di aver ucciso la ragazza. Sia Claudia che il suo ex fidanzato hanno la nazionalità spagnola ma sono di origini ecuadoregne.

17 años. Una mujer de tan solo 17 años ha sido asesinada por un hombre de 19. La violencia machista nos provoca un dolor irreparable. Sigamos trabajando para erradicarla, eduquemos en igualdad, incidamos en los jóvenes. Debemos llegar a tiempo; evitar estos crímenes. #NiUnaMenos https://t.co/6Tnp6Y468j — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) February 9, 2022

«Una donna di soli 17 anni è stata uccisa da un uomo di 19. La violenza di genere ci provoca un dolore irreparabile», ha scritto su Twitter il premier Pedro Sánchez. «Dobbiamo arrivare in tempo, evitare questi delitti», ha aggiunto. Secondo le statistiche del governo, si tratta del terzo caso di morte per probabile violenza di genere dall'inizio dell'anno in Spagna.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 9 Febbraio 2022, 15:25

