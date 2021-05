Influencer scarta Ben Affleck su un'app di incontri, l'attore chiede spiegazioni

Ben Affleck scartato in un'app di incontri. La star di Hollywood è stata rifiutata dalla bella tiktoker Nivine Jay che stava navigando su Raya, eslusiva app per incontri amorosi Vip. La ragazza ha prima matchato l'attore ma poi, credendolo un profilo fake, gli ha tolto il cuore.

Un inconveniente che succede a chi è molto famoso proprio perché non si pensa possa stare online come tutti i "comuni mortali". Ben però non si è arreso e ha deciso di chiedere delle spiegazioni a Nivine facendolo con un video su Instagram in cui ha raccontato quello che è successo. «Ehi Nivine, perché mi hai scartato? Sono io...».

La ragazza ha poi raccontato l'episodio ai suoi follower con un video in cui appare corrucciata. «Ripensando alla volta che ho matchato con Ben Affleck su Raya e ho pensato fosse un fake. così ho tolto il match e lui mi ha mandato un video su Instagram. Scusa Ben».

