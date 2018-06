Donna scomparsa trovata morta dentro un pitone: il corpo era intatto

Una donna indonesiana scomparsa da giovedì è stata trovata morta all'interno di un pitone sull'isola di Sulawesi. Secondo quanto riferito dal sito web di notizie Detik.com, gli abitanti dei villaggi e le autorità hanno trovato l'animale mentre cercavano la 54enne, identificata come Wa Tiba.



Rinvenendo vicino al serpente le sue cose, hanno sospettato che potesse averla inghiottita. «Gli abitanti hanno portato il pitone nel villaggio e l'hanno tagliato, trovando il corpo della donna intatto all'interno», ha detto il capo della polizia locale Agus Ramos. Nel marzo dell'anno scorso, un uomo è stato ingoiato per intero in una piantagione di olio di palma nelle Sulawesi occidentali.

