India, salvi i 41 lavoratori intrappolati nel tunnel: erano bloccati da 16 giorni

di Marta Goggi

Sono salvi i 41 lavoratori che erano intrappolati da due settimane nel tunnel Silkyara nell'Uttarakhand nel nord dell'India. Una parte del tunnel era crollata il 12 novembre.

Il salvataggio

Gli uomini, che sono stati portati fuori su barelle dopo 17 giorni sotto terra, stanno bene date le circostanze, ha detto un membro della protezione civile. Il tubo largo 90 centimetri utilizzato per salvarli era stato precedentemente faticosamente perforato tra le macerie. Le loro famiglie, che avevano tanto sperato in questo momento, aspettavano fuori dal tunnel. Le ambulanze ora porteranno i lavoratori in ospedale per un controllo sanitario.

Ultimo aggiornamento: Martedì 28 Novembre 2023, 17:31

