Bambina stuprata e uccisa a 8 anni: ergastolo a sei uomini, tre rischiano la condanna a morte

Lunedì 10 Giugno 2019, 14:25

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Una bambina di 8 anni,, è stata drogata, stuprata e poi ammazzata in India dopo una settimana di violenze: una storia che ha sconvolto l’intera nazione, un brutale omicidio (avvenuto un anno e mezzo fa) che vede sotto accusa tre uomini che potrebbero ora essereÈ accaduto nello: la bimba è stata tenutain un tempio indù, e i tre orchi (tra cui due poliziotti) saranno sicuramente condannati almeno all’ergastolo, con la possibilità di condanna a morte. Uno dei tre, Sanji Ram è il custode del tempio, nonché un funzionario pubblico ormai in pensione. Altri tre uomini sono stati invece giudicati colpevoli per aver, e rischiano anch’essi l’ergastolo: un settimo uomo, all’epoca minorenne, sarà processato separatamente, mentre un ottavo uomo è stato assolto.La violenza e l’omicidio avvennero nel gennaio 2018: Asifa fu rapita e il suo corpo stuprato e mutilato fu ritrovato nei boschi qualche giorno dopo. L’autopsia stabilì che prima di essere violentata, strangolata e bruciata, la bambina era stata drogata con alcuni farmaci ansiolitici. L’orrore scatenò due giorni di proteste e violenza in diverse città indiane, tra cui Nuova Delhi e Mumbai,. Per il processo a Pathankot erano presenti centinaia di poliziotti per mantenere l’ordine pubblico.