Incendio nel parco divertimenti: migliaia di visitatori in fuga Video

europapark qui prend feu, les manèges qui tombent en panne , la journée ptn #europapark pic.twitter.com/rRR0diH6Sb — Donovan🏳️‍🌈 (@donovan_d0n0v3n) 26 maggio 2018

AHORA: declarado un gran incendio en el #EuropaPark, en Rust, Alemania. El recinto está siendo evacuado pic.twitter.com/L6y04MyUUm — InfoEmergencias (@InfoEmerg) 26 maggio 2018

Grosso incendio a Europa-Park il principale parco divertimenti tedesco ed uno dei maggiori in Europa. Dalle prime informazioni sarebbero andati a fuoco alcuni capannoni che contengono delle attrazioni. Per ora non si hanno ancora notizie di vittime o feriti e di cosa sia accaduto.Il parco divertimenti, secondo per numero di visitatori a Disneyland Paris, è situato nella città tedesca di Rust, vicino a Friburgo e Offenburg nel land di Baden-Württemberg. Il resort si estende su una superficie di 710 000 metri quadrati ed al suo interno si trovano più di 100 attrazioni meccaniche, tematiche e acquatiche, suddivise in 15 grandi aree tematiche riproposte nel contesto delle maggiori nazioni europee, e 2 dedicate specificatamente ai bambini.