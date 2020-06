I genitori abbandonano il figlio disabile di 12 anni in casa per 5 settimane: «Era troppo violento»

Ultimo aggiornamento: Sabato 20 Giugno 2020, 14:27

. Janine e Brendan Luke, di Blue Springs, in Missouri sono stati arrestati dopo aver lasciato il figlio dicon icompletamente solo in casa, senza nessuno che si prendesse cura di lui.Il ragazzo, che ha avuto una paralisi cerebrale, condizione che lo costringe e vivere su una sedia a rotelle, è rimasto solo per più di un mese in casa. La coppia controllava il 12enne con un sistema di videosorveglianza ed escogitato un modo per far credere al vicinato che con lui ci fosse un adulto. Scoperti dalla polizia sono però stati arrestati e si sono giustificati dicendo che avevano bisogno di una vacanza e di relax, visto che la convivenza con il figlio era diventata sempre più difficile a causa dei suoi scatti dira e dei modi diventati violenti.Il ragazzo è riuscito a cavarsela, ma secondo gli agenti che sono intervenuti si tratta di uno dei peggiori casi di abbandono che abbiano mai visto. La coppia, come riporta anche il Sun , verrà ora sottoposta a un processo, mentre il 12enne è stato affidato ai servizi sociali.