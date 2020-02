Mamma abbandona la figlia neonata in un parco e la lascia morire di freddo: «Aveva ancora il cordone ombelicale attaccato»

Bimba di 6 anni rapita mentre giocava nel cortile e uccisa dal vicino di casa

Ultimo aggiornamento: Sabato 22 Febbraio 2020, 21:50

© RIPRODUZIONE RISERVATA

con ancora il. Nicole Layman, 22 anni, di Port Jervis, New York è accusata di omicidio di secondo grado dopo aver abbandonato in un terreno la piccola Sophie Grace Hadden, quando fuori c'erano delle temperature glaciali.Il cadavere della bimba è stato trovato l'anno scorso, ma in questi giorni si sta tenendo il processo della mamma, come riporta anche il Mirror . La bambina è stata trovata da una passante, completamente nuda, avvolta in una coperta, con ancora il cordone ombelicale attaccato. Sophie fu abbandonata subito dopo la nascita, gli esami hanno confermato che la neonata era viva al momento del parto, ma le rigide temperature l'hanno poi uccisa.L'omicidio sconvolse l'intera città. Immediatamente si è riusciti a risalire all'identità della mamma che è stata arrestata e ora rischia una dura condanna.