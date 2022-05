Cuba, hotel in centro all'Avana distrutto da un'esplosione: «Incidente col gas». Si scava tra le macerie

L'Hotel Saratoga nel centro dell'Avana a Cuba, è stato distrutto da una gigantesca esplosione. I primi tre piani dello storico e lussuoso hotel a 5 stelle, a due passi dal Capitolio, sono stati completamente distrutti. Secondo le prime informazioni arrivate dai media locali, si tratterebbe di un incidente, dovuto al trasferimento di gas liquido nella struttura (attualmente in riparazione). Non è stato ancora stilato un bilancio delle vittime. I feriti sono stati trasferiti all'ospedale per le cure necessarie.

Los mantendré al tanto según vayamos comprobando las informaciones sobre la explosión en el #HotelSaratoga. Estas son las condiciones en que ha quedado la instalación. En pocas horas informaré en transmisión especial por YouTube con detalles sobre este lamentable incidente. #Cuba pic.twitter.com/Am5d8WY8JU — Guerrero Cubano (@GuerreroCubano2) May 6, 2022

Ultimo aggiornamento: Venerdì 6 Maggio 2022, 18:52

