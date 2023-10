Affitta la sua casa su Airbnb, gli inquilini la devastano: danni per 300 mila euro. La proprietaria incinta: «Sono diventata una senzatetto»

I sacrifici di una vita andati persi. Una vita distrutta, dopo una semplice transazione: Erika Gemzer, impiegata di Google che aspetta il suo primo figlio, ha deciso di affittare la sua abitazione tramite Airbnb. Tuttavia, ha trovato sul suo cammino le persone sbagliate: gli inquilini, infatti, hanno distrutto la casa, allagandola con gli scarichi fognari. Erika Gemzer, adesso, deve affrontare 300mila euro di danni e il suo imminente parto, e non sa come fronteggiare la situazione. Come riporta il Daily Mail, gli ospiti hanno intasato il bagno dell'abitazione e sono fuggiti, evitando di rimborsare la malcapitata.

Erika Gemzer ha raccontato la sua storia su X, pubblicando le immagini dei danni provocati dai suoi clienti.

Want to hear an Airbnb horror story this Halloween season? Here's the story of how I ended up pregnant and homeless and in over $300,000 of debt after Airbnb guests flooded my home. It's a real cliffhanger.



Would love your thoughts @airbnb and @bchesky. pic.twitter.com/ASvguMlnet