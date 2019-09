Guasto ai nastri bagagli dell'aeroporto di Gatwick: passeggeri volano senza valigia

Un guasto ai nastri dei bagagli dell'aeroporto di Gatwick ha lasciato molti passeggeri in partenza senza la loro valigia. Il guasto dei sistemi, che si è verificato nel secondo aeroporto più trafficato della Gran Bretagna, ha interessato i voli in partenza e in arrivo dal Terminal Nord.



I passeggeri che hanno tentato di effettuare il check-in con una delle compagnie aeree con sede nel Terminal hanno riferito di lunghi ritardi per la consegna dei bagagli, mentre quelli che si sono imbarcati sui voli una volta atterrati hanno scoperto di non avere la propria valigia.



I passeggeri hanno sfogato tutta la loro rabbia sui social media, con diversi clienti che hanno dichiarato di non avere nulla da indossare per i rispettivi matrimoni. Altri hanno affermato di essere atterrati in destinazioni di vacanza senza nulla da indossare.



Un portavoce dell'aeroporto di Gatwick ha dichiarato: «È stato risolto un problema con il sistema di bagaglio per il check-in nel Terminal Nord di Gatwick. Un determinato numero di voli è rimasto senza bagagli a causa del guasto di questa stamattina, tuttavia i bagagli sono stati rimpatriati e saranno restituiti ai passeggeri il più presto possibile. Gatwick vorrebbe scusarsi con tutti i passeggeri che sono stati disturbati a causa di questo problema».

Martedì 3 Settembre 2019, 20:57

