Nuova aggressione a un sindaco: un uomo gli citofona e lo prende a pugni, è grave

Dieter Gummer, sindaco socialdemocratico di Hockenheim, nel sud-est della Germania, è stato gravemente ferito da un aggressore che ieri notte ha suonato alla sua porta di casa, a Boehl-Iggelheim. Quando il 67enne, sindaco della città dal 2004 ed in procinto di lasciare l'incarico a fine agosto, gli ha aperto, lo ha colpito in faccia con un pugno, facendolo cadere per terra e sbattere la testa, alla quale è ferito gravemente. È ora ricoverato in ospedale. «Indaghiamo in tutte le direzioni», dice la polizia, che al momento non conosce né l'identità dell'aggressore né le ragioni della sua azione.



Martedì 16 Luglio 2019, 16:47

© RIPRODUZIONE RISERVATA