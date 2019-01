I genitori gli sequestrano il telefono, 13enne scappa di casa e muore assiderato

Martedì 29 Gennaio 2019 - Ultimo aggiornamento: 17:52 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Esce di casa dopo aver. Corey Brown, un ragazzino dell’Iowa dii è morto durante unadopo essersi allontanato da casa perché aveva discusso con i genitori. Il corpo dell'adolescente è stato trovato dalla polizia privo di vita, non distante dalla sua abitazione: presumibilmente avrebbe cercato un riparo dalla bufera ma è morto assiderato.Secondo quanto riporta la stampa locale non ci sarebbero segni di ferite, quindi potrebbe essere morto per cause naturali, ma sulla vicenda sono ancora in corso le indagini. A scatenare la reazione così drastica nel ragazzo sarebbe stata una punizione dei genitori: i due avevano deciso di togliergli il cellulare e lui si è allontanato da casa. Alcune telecamere di sicurezza lo hanno ripreso dopo la fuga dall'abitazione, ma per giorni non si è saputo nulla di lui.La madre e il padre dopo la denuncia hanno anche fatto diversi appelli, tutti caduti nel vuoto, visto che purtroppo Corey non ce l'ha fatta. La sua morte ha sconvolto la famiglia e tutta la scuola, che si è stretta intorno al dolore dei genitori.