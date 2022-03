Sequestrato e torturato per 12 ore: i rapitori gli versavano acqua bollente sui genitali

Rapito per strada, imprigionato e torturato per 12 ore tra finte pasticche di veleno per topi e vera acqua bollente versata sui genitali. La vittima dell’aggressione stile Arancia meccanica è un 30enne inglese preso da una banda di criminali davanti casa a Manchester e portato nell’appartamento di una donna. Il tempo necessario per terrorizzarlo al punto di decidere di dare qualsiasi somma di denaro pur di evitare la morte. L’uomo infatti sotto la costante minaccia di essere ucciso è stato seviziato per ore finché non è riuscito a scappare. Dopo essere stato medicato in ospedale per le gravi ferite e ustioni l’uomo ha raccontato l’orrore subito durante il sequestro.

Il gruppo, riporta il Mirror, ha iniziato le torture prendendolo a calci e pugni in faccia, poi lo hanno sbattuto contro un muro e legato mani e piedi ad una sedia con un calzino infilato in bocca e assicurato con il nastro adesivo per non farlo urlare. Infine è arrivata la doccia d’acqua bollente, versata su varie parti del corpo inclusi i genitali. Gli hanno poi sfilato i pantaloni minacciando di sodomizzarlo con rotolo di pellicola per alimenti e costretto a ingoiare delle compresse di spacciate per veleno per topi (in realtà antidepressivi). Un incubo di violenza a cui la padrona di casa ha assistito senza muovere un dito.

La prima a finire sotto accusa, perché facilmente rintracciabile, è stata proprio lei. La donna è stata incriminata per non aver fatto niente per aiutare la vittima in quelle 12 ore del novembre 2019. Secondo il tribunale che l'ha condannata a 18 mesi di carcere però la donna, con problemi di tossicodipendenza, è stata la seconda vittima dei criminali. Il gruppo è piombato in casa senza preavviso ben sapendo che non avrebbe opposto resistenza. I membri della banda dovrebbero essere condannati in un secondo momento.

