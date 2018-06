Sabato 23 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 13:27 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Uno scheletro nell'armadio che non ha potuto accettare e che le ha sconvolto la vita. Mollie Clarke, una giovane di 21 anni ha scoperto che il, Richard Cooper, aveva come "hobby" quello didi nascosto nelleUn gesto orrendo che l'ha spinta a denunciare l'uomo alla polizia, dopo esserne rimasta sconvolta. «Era un bugiardo, aveva una doppia vita, come Dr Jekyll e Mr Hyde. Spero di non rivederlo mai più», ha raccontato la donna al Mirror dicendo di essere rimasta disgustata da quanto scovato nel suo smartphone. Mollie ha scoperto tutto sbirciando nel telefono del marito: convinta che l'uomo avesse un'amante ha visto tra le conversazioni e le foto, trovando un'intera cartella con immagini di donne e bambini mentre andavano in bagno, ripresi di nascosto.Cooper lavorava per la catena KFC, ed è proprio lì, nei bagni del locale, che raccoglieva il suo materiale. Tra le immagini più sconvolgenti ci sono quelle dei bambini piccoli, di circa 5-6 anni, e addirittura quelle di una mamma che cambia il pannolino a un neonato. Tra le foto ha scoperto anche alcune che la vedevano come protagonista, il marito era arrivato a riprendere di nascosto anche lei nel bagno di casa.Mollie ha così denunciato il marito che però è riuscito ad evitare il carcere ottenendo solo una misura di sorveglianza di due anni. Il rapporto con Richard si era deteriorato dopo che lei aveva scoperto di avere un cancro, in quel periodo l'uomo avrebbe continuato a ripeterle che nessuno l'avrebbe più voluta, facendole pesare la sua malattia. Oggi Mollie è uscita da un incubo, ma ha paura di poterlo incontrare di nuovo.