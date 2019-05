Boeing 737 supera la pista in fase di atterraggio e finisce in acqua

Ultimo aggiornamento: 08:27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Uncon più di 100 passeggeri a bordo è andato oltre la pista in fase di atterraggio ed è scivolato in un fiume, nella Base aerea navale di Jacksonville, in Florida. L'incidente è avvenuto intorno alle 21.43 locali, ore 3.43 di sabato mattina italiana, quando l'aereo - riportano i media americani - ha cercato di atterrare durate una tempesta, con forti piogge e vento. I vigili del fuoco sono sul posto per soccorrere i passeggeri ed evitare la dispersione di un eccesso di carburante nel fiume.Tutte le persone presenti sull'aereo «risultano all'appello e sono vive», ha riferito l'ufficio dello sceriffo di Jacksonville. L'aereo era un Boeing 737 proveniente dalla Stazione navale Usa di Guantanamo Bay, a Cuba.A bordo c'erano 142 passeggeri. Due minorenni sarebbero rimasti feriti.