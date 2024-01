Federico di Danimarca, la regina ha abdicato per salvare il matrimonio? Le voci di tradimento con la star dei reality

di Alessia Di Fiore

Nel corso del consueto discorso di fine anno la regina Margherita II di Danimarca ha annunciato la sua abdicazione in favore del principe Federico. Una mossa a sorpresa, riconducibile ai problemi di salute dell'ormai ex sovrana, ma anche volta alla tutela dell'immagine di suo figlio.

Federico, infatti, è da anni sulle pagine dei giornali di gossip per la sua appariscente vita mondana. Ma non solo. Il futuro re di Danimarca è sposato dal 2004 con l'australiana Mary Donaldson, dalla quale ha avuto quattro figli, ma che secondo alcune voci non sarebbe l'unica donna nella sua vita.

Federico di Danimarca e il presunto tradimento della moglie

L'ultimo pettegolezzo, lanciato dalla rivista spagnola Lecturas, vuole Federico molto vicino alla socialite messicana Genoveva Casanova. I due sono stati paparazzati insieme a Madrid, fra musei, parchi e ristoranti, prima di passare la notte insieme a casa della 47enne, protagonista di alcuni reality in Spagna.

Margherita Il ha abdicato per salvare il matrimonio del figlio?

La decisione della regina Margherita II, la prima sovrana ad abdicare in Danimarca dal 1523, agli occhi di alcuni commentatori reali risuona come un estremo tentativo di salvare il matrimonio del figlio Federico. Secondo l'inglese Phil Dampier, intervenuto sul tabloid Daily Mail, le cose starebbero proprio così: «Margherita Il ha sempre pensato che Mary fosse una risorsa fantastica e se lasciasse sarebbe un disastro», ha detto. E ha aggiunto: «Non posso fare a meno di pensare che l'abdicazione abbia a che fare con le voci sul presunto tradimento, inoltre Mary ha trascorso con i figli un periodo a casa sua in Australia ma Federico li ha raggiunti dopo qualche giorno. Poi è apparsa in lacrime e ha postato alcuni tweet toccanti».

