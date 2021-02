Fa 10 km a piedi (nella neve) per fare il vaccino anti Covid: l'incredibile storia di una 90enne

Pur di andare a vaccinarsi ha camminato per quasi 10 chilometri nella neve, per andare in ospedale alla veneranda età di 90 anni. La protagonista della storia che le tv americane stanno riportando, dopo la straordinaria ondata di maltempo e gelo che ha investito diverse parti del Paese, si chiama Fran Goldman ed è una 90enne di Seattle.

La sua storia è stata raccontata dall'affiliata locale di Fox News: la donna non ha voluto perdere il suo appuntamento per il vaccino anche se era impossibile prendere la macchina per andare in ospedale. «Ho impiegato così tanto tempo a cercare di avere un appuntamento per il vaccino e finalmente venerdì sono riuscita ad averlo per domenica, ma sabato mi sono svegliata e c'era la neve dappertutto», ha raccontato la 90enne.

Fran non si è persa d'animo e ha iniziato ad 'allenarsi' per andare poi il giorno dopo a piedi fino all'ospedale. «Ho fatto il vaccino e mi è stato detto di restare seduta ed aspettare 15 minuti per essere sicura di non avere reazioni, ed io ho detto che ero felicissima di rimanere seduta un po'», ha scherzato Goldman, affermando che spera che quando dovrà fare la seconda dose sarà possibile prendere la macchina. Ma in caso contrario, è pronta ad affrontare di nuovo la camminata.

90-year-old Seattle woman walks six miles through the snow to get COVID-19 vaccination https://t.co/PQ2WFNZDKC pic.twitter.com/XmvbzCzljJ — The Hill (@thehill) February 16, 2021

Ultimo aggiornamento: Martedì 16 Febbraio 2021, 23:35

