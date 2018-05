Sabato 19 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 23:00 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

La micidiale epidemia di Ebola in Congo ha raggiunto una città popolosa, hanno avvertito i funzionari della sanità mercoledì, suscitando timori che il virus possa diffondersi in modo esplosivo all'interno del suo nuovo ambiente urbano.L'Oms esclude rischi internazionali. Ma il dato oggettivo riferito dal ministro della salute congolese, preoccupa. Oly Ilunga Kalenga, ha detto che l'epidemia è entrata in una "nuova fase", dopo che il virus è stato confermato nella città nord-occidentale di Mbandaka, dove vivono circa 1,2 milioni di persone.Gli epidemiologi stanno cercando di identificare e rintracciare le persone che potrebbero essere venute in contatto con casi sospetti. Il Congo sta anche intensificando lo screening delle persone che lasciano il paese, mentre altre 13 nazioni hanno introdotto misure di confine simili. L'epidemia, che ha causato 23 vittime, è stata registrata all'inizio di questo mese in una regione a 93 miglia da Mbandaka.Fino ad ora, tutti i casi sospetti si sono verificati nelle aree rurali, dove è più facile isolare le persone che sono venute a contatto con il virus. La presenza di Ebola in una città frenetica, invece, presenta una sfida completamente nuova per le autorità, che temono che la posizione della città sul fiume Congo - una trafficata rotta commerciale - possa essere facilmente trasmessa altrove, inclusa la capitale Kinshasa, una città di oltre 9 milioni di abitanti persone o nei paesi vicini.Le autorità sanitarie, come spiegano alcuni media locali, useranno un vaccino sperimentale senza licenza per cercare di contenere l'epidemia. Il primo lotto di 4.000 dosi è arrivato a Kinshasa mercoledì, con un altro lotto da seguire poco dopo. Il vaccino, che secondo l'Oms si è dimostrato efficace contro il virus e sicuro per l'uomo durante limitate sperimentazioni cliniche, sarà considerato prioritario per le persone a Mbandaka che erano state in contatto con sospetti portatori. Ma in un paese con una scarsa disponibilità di elettricità, anche mantenere il vaccino refrigerato alla temperatura corretta è una sfida logistica.L'epidemia più grave di Ebola nel mondo si è verificata in Africa occidentale tra il 2014 e il 2016, uccidendo 11.300 persone in Guinea, Sierra Leone e Liberia. L'attuale epidemia è la terza in Congo.