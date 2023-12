«Ho trascorso quasi 250 ore su aerei e treni nella mia vita, vi dico come fare a dormire sui mezzi»: i 5 trucchi della giornalista di viaggio

di Redazione Web

La giornalista di viaggio Joey Rae Hadden ha raccontato di avere alle spalle 230 ore di viaggio su treni e aerei. Per chi come lei viaggia così tanto ha per forza dovuto sviluppare qualche tecnica e scovare dei modi per dormire sui mezzi, tanto più che, come spiegato, tende a viaggiare di notte per non perdere ore preziose della giornata successiva.

Chi invece non ha la stessa esperienza può comunque cercare di carpire qualche segreto e farlo suo per quelle volte in cui dovrà viaggiare la mattina presto o la notte per poi stare sveglio tutto il giorno durante magari delle visite al museo o dei giri in centro e nei siti storici della città in cui si è arrivati.

I 5 consigli per dormire sempre

Joey lavora per Business Insider come giornalista di viaggio e proprio sul giornale online ha voluto raccontare la sua esperienza e svelare alcuni trucchi che ha acquisito mano a mano che passava le ore sui più svariati mezzi.

Per prima cosa, spiega è importante «per me portare alcune cose che mi aiutano a dormire. Una maschera per il sonno, auricolari e tappi per le orecchie sono essenziali per potermi addormentare in luoghi rumorosi o pieni di luce».

Un altro trucco è darsi da fare il più possibile il giorno prima: «Trovo sempre più facile addormentarmi sugli aerei o sui treni quando passo la giornata a fare qualcosa di attivo, come fare un'escursione o esplorare un quartiere a piedi».

Per lo stesso principio, sottolinea in questo terzo trucchetto, «una volta arrivata in aeroporto o in stazione cammino il più possibile mentre aspetto che apra il gate o che arrivi il treno». Stancarsi fisicamente per poi dormire come un sasso dopo.

«Come quando sono a casa - svela l'autrice - prima di dormire mi guardo un paio di episodi delle "serie comfort"», quelle serie che aiutano a rilassarci senza impegno. «Così faccio anche in aereo o sul treno, scaricandomi prima gli episodi sullo smartphone».

L'ultimo consiglio, se a questo punto si è ancora svegli, è quello di sentirsi qualche musica rilassante, ambient o magari quei rumori bianchi che inducono al sonno, di cui le playlist di Spotify sono piene, come il rumore della pioggia che cade.

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 27 Dicembre 2023, 15:19

© RIPRODUZIONE RISERVATA