Terrore a Disney World, corpo carbonizzato trovato all'interno di un veicolo in fiamme

Domenica 19 Agosto 2018 - Ultimo aggiornamento: 21:07 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Unè stato trovato all'interno di un veicolo in fiamme ain Florida. La vittima, non identificata, è stata scoperta quando i vigili del fuoco hanno estinto un incendio vicino al campo da golf in miniatura del “Fantasia Gardens”.Nell’indagine è intervenuta anche la omicidi e gli agenti sono stati chiamati alle 4:11 di sabato mattina al 1209 dell'Epcot Resort Boulevard per assistere i Vigili del Fuoco di Reedy Creek: “I vigili – ha fatto sapere un portavoce dello Sceriffo come riporta l'Independent – hanno spento il fuoco e ha scoperto una vittima defunta all'interno del veicolo. L'indagine è in corso e forniremo informazioni non appena saranno disponibili."