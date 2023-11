Compra on line farmarco per perdere peso: mamma crolla sul pavimento, salvata dalla figlia 13enne

di Tommaso Cometti

Una tragedia sfiorata, per perseguire un rapido dimagrimento. Michelle Sword, 45 anni, ha rischiato di morire sotto gli occhi di sua figlia, dopo essersi iniettata un farmaco per perdere peso, acquistato online. Come riporta il Daily Mail, i medici le hanno detto che è stata molto fortunata: in questi casi, infatti, il tasso di letalità è piuttosto alto.

Cosa è successo

Michelle voleva perdere qualche kg e, cercando informazioni online, ha scoperto l'esistenza di un farmaco, precedentemente utilizzato contro il diabete, utile per ridurre la sensazione di appetito.

L'iniezione, però, ha fatto calare drasticamente il livello di zucchero del suo sangue: la 45enne, a causa di questo scompenso, è crollata a terra esanime. Il tutto è avvenuto in presenza di sua figlia, Cadie, che ha solo 13 anni. Fortunatamente, Michelle è stata subito portata in ospedale dai soccorritori, e i medici sono riusciti a salvarla.

I dottori, successivamente, le hanno detto che è la prima volta che una persona sopravvive dopo un calo così drastico degli zuccheri. Michelle ha dichiarato: «Mi vergogno molto. Alle altre donne dico: non mettete a rischio la vostra vita, non fate come me».

