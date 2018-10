Martedì 2 Ottobre 2018 - Ultimo aggiornamento: 16:07 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

A soligli viene diagnosticata la. Jordan Adams, del Regno Unito, ha scoperto di aver ereditato un gene che causa la demenza frontotemporale precoce sia di Parkinson da sua madre Geri. Il giovane lo scorso mese ha effettuato dei test che hanno dato il responso choc che gli garantisce un'aspettativa di vita di altri 30 anni.La notizia ha sconvolto il giovane che ha deciso di fare in fretta tutto quello che tra qualche anno la malattia gli impedirà di fare: vuole avere una famiglia con la sua ragazza, vuole viaggiare e fare un corso di paracadutismo. Quando i sintomi cominceranno a manifestarsi, lentamente la sua mente si spegnerà, e inizierà ad avere problemi di memoria e ragionamento. Il ragazzo ha deciso di fare i test dopo aver notato un peggioramento nella salute della mamma, le analisi purtroppo hanno confermato una corrispondenza di geni e ora per Jordan la vita ha una prospettiva completamente diversa. La mamma è malata da diversi anni ed è ormai molto diversa dalla donna di sempre, ma lui e la sorella non solo devono fare i conti con la malattia della donna, ma anche con quello che tra qualche anno toccherà anche a lui.Secondo quanto riporta il Daily Mail, il ragazzo sta pensato all'inseminazione in vitro per potersi costruire una famiglia con la sua fianzata. «Questa malattia è molto rara e aggressiva», ha raccontato il ragazzo, «È come se avessi una nuvola nera pronta a caderti in testa e la cosa più terribile è che non succederà quando sarò vecchio, ma ancora giovane e forte».