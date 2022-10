Daniella Pierson, la donna da 220 milioni di dollari celebrata da Forbes: è la regina delle newsletter

Daniella Pierson quando aveva solo 19 anni ha fondato una società di newsletter dedicata alle donne: The Newsette. E adesso a otto anni di distanza è una delle donne più ricche degli Stati Uniti d'America. E a solo 27 anni è la donna più giovane e più ricca nel campo del self-made, di chi si è creato da solo.

La sua scalata

Forbes ha deciso di dedicarle un articolo in cui si spiega la sua scalata verso il successo. Daniella Pierson è partita da zero ed è arrivata a ottenere, adesso, oltre 40 milioni di dollari di entrate all'anno e 10 di profitti. Due settimane fa ha venduto una piccola quota di partecipazione della sua invenzione sulle newsletter in rosa a un investitore. La sua cessione le è fruttata 200 milioni di dollari e comunque è rimasta azionista di maggioranza della sua società. Ma in realtà la sua avventura è iniziata chiedendo un prestito ai suoi genitori. 15mila dollari che la donna ha saputo far fruttare alla grande e che, ovviamente, ha restituito il prima possibile. Ma Daniella non è solo Newsette.

Non solo newsletter

Daniella Pierson è anche cofondatrice e co-CEO della startup di salute mentale Wondermind a meno di un anno dalla sua nascita insieme alla cantante e attrice Selena Gomez. La sua partecipazione in questa società, combinata con contanti e altri investimenti che ha fatto, fa salire il suo patrimonio netto a 220 milioni, una stima effettuata da Forbes.

L'idea che l'ha arricchita

Quando Pierson era al secondo anno alla Boston University nel 2015, non riusciva a trovare il tempo per visitare i suoi siti Web preferiti, quindi ha deciso di creare una newsletter che curasse i contenuti di cultura, affari, bellezza e benessere che lei e i suoi amici volevano leggere. Per prima cosa ha detto alle persone che stava lavorando come stagista per una fantastica società di newsletter. «Non volevo dire di essere la fondatrice», spiega, in parte perché le mancava la fiducia. Ma si è affrettata, stampando copie e mettendole nelle aree comuni e negli atri degli edifici intorno all'università. Fu solo dopo la laurea che Pierson iniziò a sollecitare con la pubblicità. E i suoi ricavi sono lievitati, passando da 1 milione nel 2019 a 7 milioni nel 2020, fino ai 40 milioni nel 2021.

Una newsletter gratuita

Ora la sua newsletter gratuita, che unisce notizie e collegamenti ad articoli su cose come i prodotti di bellezza naturali, ha più di 500mila abbonati, per lo più donne dai 18 ai 35 anni. Gli abbonati ottengono punti segnalando nuovi lettori tramite un codice di riferimento personalizzato; i punti possono essere utilizzati per riscattare qualsiasi cosa, da una «newsletter esclusiva della domenica» (3 punti) a una varietà di gadget: una tazza da caffè (15 punti), una felpa cool (55 punti) o un caffè gratuito per un anno (350 punti). All'interno di Newsette, ha anche avviato l'agenzia creativa Newland, che crea canali TikTok per i clienti e li aiuta a trovare influencer per commercializzare i loro marchi. La sua prima campagna è stata per Amazon in occasione della Giornata internazionale della donna 2020, mettendo in evidenza 20 piccole imprese avviate da donne. «Gli affari sono cresciuti principalmente grazie al passaparola - afferma Pierson - l'agenzia non ha ancora avuto un lancio ufficiale e solo di recente ha lanciato il proprio sito Web, ma ha rappresentato una percentuale di entrate maggiore rispetto all'attività di newsletter dell'anno scorso e anche al 60% dei suoi 40 dipendenti».

