Crolla tetto night club: almeno 2 morti e 86 feriti

La polizia e il dipartimento dei vigili del fuoco locali hanno inviato sul posto circa 260 unità per le operazioni di soccorso rese difficili dal fatto che il locale di 700 metri quadrati è all'ultimo dei tre piani dell'edificio, la cui copertura in metallo è collassata per cause ancora tutte da chiarire. E da definire resta anche il numero delle persone presenti al momento della tragedia, mentre sul posto le commissioni sulla salute sia a livello regionale sia nazionale hanno inviato team di esperti per ottimizzare i soccorsi.

Due persone sono morte e altre 86 sono rimaste ferite a causa del collasso del tetto in un locale notturno di Baise, città nella regione autonoma sudoccidentale di Guangxi Zhuang: è l'ultimo bollettino diffuso dalle autorità cinesi, secondo cui la tragedia è avvenuta in piena notte nel distretto di Youjiang. Tra i feriti, uno è in condizioni critiche e 13 in condizioni molto gravi.Altre 58 persone, secondo i media locali, sono state ricoverate mentre ulteriori 14 sono state dimesse dopo i primi soccorsi in ospedale.