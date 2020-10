Covid, il Regno Unito aggiunge le isole Canarie, Mykonos e le Maldive nella lista dei viaggi quarantine-free

Quattro destinazioni sono state aggiunte all'elenco dei corridoi di viaggio del governo, offrendo ai britannici alcune opzioni in più per una pausa autunnale dell'ultimo minuto senza quarantena. La più grande aggiunta per quanto riguarda i vacanzieri del Regno Unito sono le Isole Canarie. Anche se la Spagna rimane nella lista rossa, un tasso molto più basso nell'arcipelago atlantico significa che i britannici possono ora visitare isole come Tenerife e Lanzarote senza la necessità di isolarsi da soli al loro ritorno a casa. Mykonos, Maldive e Danimarca sono state le altre destinazioni che hanno avuto il via libera. Lo riporta il Telegraph .

Mykonos è aperta ai turisti britannici e la sua aggiunta significa che l'intera Grecia è ora considerata sicura. Le Maldive accolgono i turisti purché presentino prove di un test PCR negativo emesso non più di 96 ore prima della partenza. La Danimarca, tuttavia, non consente ai residenti nel Regno Unito di entrare a meno che non abbiano un motivo "degno": le vacanze, purtroppo, non contano. Un paese, il Liechtenstein, è stato rimosso, sebbene stia già richiedendo a tutti gli arrivi del Regno Unito di autoisolarsi per 10 giorni. I cambiamenti sono stati annunciati dal segretario ai trasporti Grant Shapps in seguito alla revisione settimanale del governo della sua politica di quarantena.



