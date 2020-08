In Francia raddoppia il contagio. Macron: «Succede qualcosa che la scienza non aveva previsto»

Ultimo aggiornamento: Venerdì 28 Agosto 2020, 17:31

Inilha ripreso a correre. Il tasso di riproduzione delè raddoppiato passando da 0,7 a 1,4 e il numero dei casi è aumentato di quattro volte rispetto al mese scorso. I pazienti ricoverati sono 800 alla settimana e 21 province francesi sono state dichiarate "zona rossa". Nella giornata di ieri è stato registrato il record di nuovi contagi (oltre 6000) dalla fine del lockdown. A Parigi è stato esteso l'obbligo di indossare la mascherina anche se non ai luoghi non affollati. Il premier Jean Castex si è spinto a dire che: «sta succedendo qualcosa che gli scienziati non avevano previsto. Dobbiamo reagire adesso».Il presidente Francesce,ha detto che sarebbe «controproducente» e «inefficace» richiudere le frontiere tra i Paesi Ue come misura per fermare l'aumento delle infezioni da Covid-19. «Chiudere i confini tra due Paesi non ha senso quando ci sono focolai, aree di circolazione attiva come le chiamiamo ora, che sono chiaramente identificate», ha affermato durante una visita a una fabbrica farmaceutica. L'Europa ha milioni di lavoratori transfrontalieri, alcuni dei quali viaggiano tra regioni di Paesi diversi non colpite dal virus, e sarebbe «assurdo» ostacolare «la vita quotidiana, la vita economica», ha avvertito Macron, invitando a «non ripetere gli errori di marzo».