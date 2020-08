Coronavirus, nel mondo superati i 18 milioni di contagi. Negli Usa 515 morti in un giorno ma cala la curva dei positivi

Coronavirus, mascherina: proroga obbligo dopo il 15 agosto, il nuovo dpcm

Sono più di 18 milioni le persone contagiate dal coronavirus nel mondo. Lo rende noto la Johns Hopkins University, aggiornando a 18.019.472 il numero dei casi a livello globale. Per quanto riguarda le vittime, 688.369 sono coloro che hanno perso la vita per complicanze legate al Covid-19. In merito al numero di guariti dall'infezione, la Johns Hopkins University parla di 10.649.111 persone.Negli Stati Uniti è stato aggiornato a 4.667.930 il numero delle persone che sono state contagiate dal coronavirus e a 154.859 quello di coloro che hanno perso al vita per complicanze legate all'infezione. Lo riporta la Johns Hopkins University, segnalando un aumento di 47.508 contagi e di 515 morti nelle ultime 24 ore, con un lieve calo rispetto all'incremento dei casi registrato negli ultimi giorni.In Messico sono quasi 440mila i casi di coronavirus confermati, con un aumento di quasi cinquemila nuovi contagi nelle ultime 24 ore. Lo riferiscono le autorità sanitarie locali, spiegando di aver confermato altri 4.853 nuovi casi e aggiornando così a 439.046 il totale delle persone contagiate. Sono invece 47.746 le persone che hanno perso la vita per complicanze legate all'infezione, 274 in più rispetto a ieri.