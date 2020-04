Coronavirus, la strage degli autisti di bus: già 14 morti, piano per proteggerli

Ultimo aggiornamento: Venerdì 10 Aprile 2020, 18:37

Ilha fermato molte attività anche nema i lavoratori nei trasporti continuano a essere esposti. Asono morti 14 dipendenti dell'aziendaa causa delDopo le rimostranze sindacali è allo studio un metodo che possa tutelare chi guida i mezzi di traporto cittadini. C ome sottolinea l'Independent, il nuovo sistema imporrà ai passeggeri di salire a bordo degli autobus dalle porte posteriori per ridurre il contatto con i conducenti.Un meccanismo opposto a quello che ha sempre contraddistinto ierano costretti a salire dall'altra parte per mostrare il titolo di viaggio, ma l'emergenza coronavirus richiede il maggior distanziamento sociale possibile. Per i sindacati, tuttavia, queste misure di sicurezza non bastano.I conducenti di autobus temono per la loro incolumità e chiedono ai datori di lavoro di ripulire i veicoli sporchi. Affermano, inoltre, di avere paura di contrarre il coronavirus perché non dispongono di«Abbiamo perso un amico che lavorava da 32 anni. - ha dichiarato l'autista di autobus- È così difficile perdere colleghi e amici». C'è anche chi teme che l'azienda non autorizzerà l'imbarco dalle sole porte posteriori. «Se così fosse andrebbero tutti gratuitamente e perderebbero i ricavi. Dovremmo prendere pochi lavoratori».